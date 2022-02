Caterina Balivo spegne 42 candeline: l’abito rosso fuoco per la festa è perfetto (Di martedì 22 febbraio 2022) Il 21 febbraio 2022, Caterina Balivo ha spento 42 candeline e per l’occasione ha festeggiato veramente alla grande con un intero week end sulla neve a San Vigilio di Marebbe. Circondata dalle sue migliori amiche Elena Santarelli e Nicoletta Romanoff, e in compagnia di suo marito Guido Maria Brera, la presentatrice si ha brindato al suo compleanno con stile. Vi raccomandiamo... Il pigiama di Caterina Balivo ci fa sognare (già) la Primavera 2022 “Sono sempre stata una party girl”, scrive Caterina Balivo nella didascalia di uno dei tanti scatti che ha postato sul suo profilo Instagram. I festeggiamenti sono iniziati qualche giorno prima della data del compleanno, e per immortalare ogni momento si è anche ... Leggi su diredonna (Di martedì 22 febbraio 2022) Il 21 febbraio 2022,ha spento 42e per l’occasione ha festeggiato veramente alla grande con un intero week end sulla neve a San Vigilio di Marebbe. Circondata dalle sue migliori amiche Elena Santarelli e Nicoletta Romanoff, e in compagnia di suo marito Guido Maria Brera, la presentatrice si ha brindato al suo compleanno con stile. Vi raccomandiamo... Il pigiama dici fa sognare (già) la Primavera 2022 “Sono sempre stata una party girl”, scrivenella didascalia di uno dei tanti scatti che ha postato sul suo profilo Instagram. I festeggiamenti sono iniziati qualche giorno prima della data del compleanno, e per immortalare ogni momento si è anche ...

Advertising

zazoomblog : Per Caterina Balivo il regalo più bello del suo compleanno perfetto - #Caterina #Balivo #regalo #bello - caterinabalivo : Ho raccontato a @stefaniasalta le dieci cose che ho imparato a 42 anni: potete leggerle qui ?????? @vanityfairit - ramizone : @byuljks zendaya che salta dal finestrino stessa energia di quella foto di caterina balivo in cui sembra abbia il ferro da stiro in mano - sscalcionapoli1 : Caterina Balivo: “Napoli, per fortuna ci ha pensato Osimhen a rimediare” - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: BALIVO GOL - Caterina Balivo a 'NM': 'Napoli, per fortuna ci ha pensato Osimhen a rimediare' -