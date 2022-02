Castellammare chiede agli Usa la restituzione del Doriforo

(Di martedì 22 febbraio 2022) L’antica statua venne alla luce nel 1980 durante uno scavo illegale e fu venduta attraverso i canali del mercato nero dell’arte al Minneapolis Institute of Art, negli Stati Uniti

il Giornale

... proveniente da scavi archeologici clandestini effettuati nel territorio didi Stabia ed esportata all'estero illegalmente. La richiesta di rogatoria internazionale è stata formulata in ...''Il trono di sarde' e 'Kannolo addicted' sono in commercio? Lei le indosserebbe?'l'... 'Molti sono legati alle ambientazioni di Màkari, nel Trapanese: San Vito Lo Capo,del Golfo, ...Stiamo parlando del Doriforo che, secondo alcune testimonianze, venne alla luce nel 1980 a Castellammare di Stabia ... hanno iniziato un procedimento giudiziario internazionale per chiedere il decreto ...ed infine al Sindaco di Castellammare di Stabia Ing. Gaetano Cimmino». attachmentCastellammare - Doriforo trafugato a Stabiae, la Procura chiede agli USA di restituirlo all'Italia ...