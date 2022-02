Caso plusvalenze | possibile deferimento per il Napoli Ecco cosa rischia

(Di martedì 22 febbraio 2022)sospette in serie A, rischioper ildi De Laurentiis. La FIGC ha comunicato la chiusura delle indagini. Si conclude l’inchiesta sullesospette che la Procura Federale della Figc ha avviato nei mesi scorsi, in seguito alla segnalazione della Covisoc, l’organismo di controllo sulle società di calcio, e riguarda la “valutazione degli effetti di taluni trasferimenti dei diritti alle prestazioni di calciatori sui bilanci e alla contabilizzazione di”. I reati ipotizzati sono la violazione dell’articolo 31, comma 1, e degli articoli 6 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero violazioni in materia gestionale ed economica. Tra gli undici club coinvolti figura anche il. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia i ...

sportmediaset : Caso plusvalenze, la Figc chiude le indagini: notifica arrivata a dieci club. #SportMediaset… - sportface2016 : Gli undici club indagati dalla procura #Figc: Juventus, Napoli, Sampdoria, Genoa, Empoli, Pisa, Parma, Pescara, Pro… - cmdotcom : #Juve, nota UFFICIALE: ‘Chiuse indagini per il caso plusvalenze su noi e altri 10 club. Dimostreremo correttezza de… - FiloBarige993 : RT @AntonioCorsa: Caso plusvalenze, chiusa l'indagine della Procura della FIGC. Indagate Juve, Genoa, Napoli, Samp ed Empoli. Ora i club av… - burakku_buru : RT @corradone91: Le società indagate dalla Procura #FIGC per il caso-plusvalenze sono #Empoli, #Genoa, #Juventus, #Napoli e #Sampdoria (A),… -

In serata la società ha comunicato la fine delle indagini della Federcalcio sulledella ... Le ipotesi di sanzioni alla Russia indi invasione dell'Ucraina pesano su Pirelli ( - 2,7%), ...... Andrea Agnelli Le indagini della Procura Figc sulledella Juventus e di altri dieci club si sono concluse. La notizia è stata data ieri sera dalla Juventus con una nota ufficiale ...In attesa della sfida degli ottavi di Champions League contro il Villarreal, ieri sera la Juventus, attraverso una nota ufficiale sul suo sito web, ha comunicato di aver ricevuto, insieme agli altri ...L’inchiesta tira in ballo anche l’articolo 4 e l’articolo 6. (CalcioNapoli24) Si sono concluse le indagini da parta della Procura Federale in merito al caso plusvalenze riguardante diverse squadre ...