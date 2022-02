Caso Open | Renzi contro i pm fiorentini | “Si credono sostituti della politica e madri costituenti” E nel Pd c’è chi applaude

(Di martedì 22 febbraio 2022) Attacchi ai pm, frecciate ai media, senza mai entrare nel merito deldiscusso in Senato. Nel giorno in cui il Senato ha deciso di trascinare la procura di Firenze davanti alla corte Costituzionale per un presunto conflitto d’attribuzione di poteri sul, con il solo voto contrario di M5s e LeU e il Pd schierato in difesa del leader Iv, Matteoha preso la parola per 20 minuti, per tornare ad accusare magistrati e giornalisti. “Abbiamo dei pm che si ritengono depositari di una verità fattuale,, ispiratori dei commenti sui giornali e addirittura padri epronti a disattendere il dettato costituzionale”, si è scagliato il leader d’Italia Viva. Prima ...

STOP RESTRIZIONI VIAGGI UE PER VACCINATI DA 1 MARZO/ Nuova ordinanza su quarantena Viene confermato il sollevamento del conflitto di attribuzione contro i magistrati di Firenze delche ...L'Aula di palazzo Madama approva, con 167 voti favorevoli, 76 contrari e nessun astenuto la relazione della Giunta delle immunità sulche vede coinvolto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, indagato per finanziamento illecito. In sostanza viene sollevato un conflitto di attribuzione alla Corte Costituzionale contro i ...Con 167 voti favorevoli il Senato ha dato il via al Conflitto di attribuzione verso i magistrati di Firenze. Poco prima Renzi aveva parlato in aula.Attacchi ai pm fiorentini, frecciate ai media, senza mai entrare nel merito del caso discusso in Senato. Nel giorno in cui il Senato ha deciso di trascinare la procura di Firenze davanti alla corte Co ...