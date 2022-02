Caso Open, Renzi contro i pm fiorentini: “Si credono sostituti della politica e madri costituenti”. Applausi dal gruppo Pd (Di martedì 22 febbraio 2022) Attacchi ai pm fiorentini, frecciate ai media, senza mai entrare nel merito del Caso discusso in Senato. Nel giorno in cui il Senato ha deciso di trascinare la procura di Firenze davanti alla corte Costituzionale per un presunto conflitto d’attribuzione di poteri sul Caso Open, con il solo voto contrario di M5s e LeU e il Pd schierato in difesa del leader Iv, Matteo Renzi ha preso la parola per 20 minuti, per tornare ad accusare magistrati e giornalisti. “Abbiamo dei pm che si ritengono depositari di una verità fattuale, sostituti della politica, ispiratori dei commenti sui giornali e addirittura padri e madri costituenti pronti a disattendere il dettato costituzionale”, si è scagliato il leader d’Italia Viva. Prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Attacchi ai pm, frecciate ai media, senza mai entrare nel merito deldiscusso in Senato. Nel giorno in cui il Senato ha deciso di trascinare la procura di Firenze davanti alla corte Costituzionale per un presunto conflitto d’attribuzione di poteri sul, con il solo voto contrario di M5s e LeU e il Pd schierato in difesa del leader Iv, Matteoha preso la parola per 20 minuti, per tornare ad accusare magistrati e giornalisti. “Abbiamo dei pm che si ritengono depositari di una verità fattuale,, ispiratori dei commenti sui giornali e addirittura padri epronti a disattendere il dettato costituzionale”, si è scagliato il leader d’Italia Viva. Prima ...

