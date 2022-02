Caso Open, anche il Senato contro i pm di Firenze: passa il voto a favore di Renzi. Contrario solo il M5s e Leu (Di martedì 22 febbraio 2022) 167 sì, 76 no e zero astenuti. Il Senato ha votato a favore del conflitto di attribuzione contro i magistrati di Firenze sul Caso della fondazione Open, che vede coinvolto l’ex segretario del Pd e attuale leader di Italia viva, Matteo Renzi. Un risultato ampiamente prevedibile considerate le dichiarazioni di voto espresse pochi minuti fa in Senato. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno votato compatti a favore dell’ex premier (che, in Aula, ha attaccato i pm di Firenze). «Non si può sequestrare la corrispondenza di un parlamentare senza l’autorizzazione dell’Aula a cui appartiene», ha tuonato Alberto Balboni di Fratelli d’Italia. Gli equilibri dell’asse giallorosso tra Partito Democratico e ... Leggi su open.online (Di martedì 22 febbraio 2022) 167 sì, 76 no e zero astenuti. Ilha votato adel conflitto di attribuzionei magistrati disuldella fondazione, che vede coinvolto l’ex segretario del Pd e attuale leader di Italia viva, Matteo. Un risultato ampiamente prevedibile considerate le dichiarazioni diespresse pochi minuti fa in. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno votato compatti adell’ex premier (che, in Aula, ha attaccato i pm di). «Non si può sequestrare la corrispondenza di un parlamentare senza l’autorizzazione dell’Aula a cui appartiene», ha tuonato Alberto Balboni di Fratelli d’Italia. Gli equilibri dell’asse giallorosso tra Partito Democratico e ...

Advertising

ilriformista : Altro che “passo indietro”, abbiamo altre carte e video sul caso: è arrivata una lettera dell’avvocato di #Ranucci… - ilriformista : La ‘requisitoria’ di Renzi in Senato contro i pm di Firenze che indagano su di lui per il caso Open è durissima: “A… - fattoquotidiano : CASO OPEN / VOTANO TUTTI IN FAVORE DI RENZI A parte i 5 stelle e Leu (Pietro Grasso) hanno tutti votato a favore d… - Grillino_eFiero : @alessandrasard1 ??i Politici Italiani fan Tante Belle “Chiacchiere”, TANTE BELLE PAROLE…. ….si fanno anche la “Guer… - bb91687509 : RT @AlbertoLela: “Io non auguro a nessuno di voi di subire ciò che ho subito io in questa vicenda” Un enorme, enorme @matteorenzi sul caso… -