Caso Leao | il Tas ha deciso | il Lille dovrà risarcire lo Sporting

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il Tas hache il20 milioni alloper ilLa Gazzetta dello Sport fa luce sulla questionetra indennizzo alloe rinnovo. Il Tas ha detto la sua sule ha riconosciuto le responsabilità del, indicando alla Fifa di quantificare l’indennizzo alloper quella clamorosa rescissione unilaterale del 2018. Secondo i legali del club campione in carica in Portogallo ildeve pagare 20 milioni di euro: erano 16 in partenza più gli interessi. Ma non è affatto detto che sia finita qui: a tal proposito va ricordato che inizialmente la Fifa non si era dichiarata sulla ...