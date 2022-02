Caso Djokovic, interviene Malagò sulla presenza agli Internazionali (Di martedì 22 febbraio 2022) Il tennista è intanto tornato a giocare Novak Djokovic, a Dubai, è tornato a giocare ma le acque non si sono calmate. Il serbo ha disputato, contro l’italiano Lorenzo Musetti il primo match dell’anno dopo l’espulsione dell’Australia (vincendo in due set). Couldn’t have asked for a better reception back on court #DDFTennis #NoleFam : Karim Sahib pic.twitter.com/fEhcyYBCfD — Novak Djokovic (@DjokerNole) February 21, 2022 Il fatto che il numero uno (che rischia ora la sua posizione nel ranking) non sia vaccinato tiene banco da un po’ di tempo anche in Italia per la partecipazione agli Internazionali di Roma di maggio. A parlarne nelle ultime ore è stato anche il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, di ritorno da Pechino. “Se è giusto che Djokovic partecipi agli ... Leggi su 361magazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Il tennista è intanto tornato a giocare Novak, a Dubai, è tornato a giocare ma le acque non si sono calmate. Il serbo ha disputato, contro l’italiano Lorenzo Musetti il primo match dell’anno dopo l’espulsione dell’Australia (vincendo in due set). Couldn’t have asked for a better reception back on court #DDFTennis #NoleFam : Karim Sahib pic.twitter.com/fEhcyYBCfD — Novak(@DjokerNole) February 21, 2022 Il fatto che il numero uno (che rischia ora la sua posizione nel ranking) non sia vaccinato tiene banco da un po’ di tempo anche in Italia per la partecipazionedi Roma di maggio. A parlarne nelle ultime ore è stato anche il numero uno del Coni, Giovanni, di ritorno da Pechino. “Se è giusto chepartecipi...

