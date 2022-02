Cash e contropartite: la possibile offerta dell’Inter per Bremer (Di martedì 22 febbraio 2022) Tutti pazzi per Bremer, dalle due milanesi alla Juventus e non solo. Ecco la possibile offerta dell’Inter per battere la concorrenza Sarà sicuramente anche il nome di Bremer ad infiammare… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 22 febbraio 2022) Tutti pazzi per, dalle due milanesi alla Juventus e non solo. Ecco laper battere la concorrenza Sarà sicuramente anche il nome diad infiammare… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

YashaShammah1 : @GuarroPas Ma ritieni veramente che Jonathan David sia un obiettivo reale e non piuttosto un modo per indurre il Sa… - RickNerazzurro : @Gabriele_inter4 @GuarroPas c'è però da dire che il lille vorrebbe in caso 50 mln solo cash, mentre il Sassuolo pot… - sanchez_strada : @saulnigg Confido in cash più contropartite visto che ne abbiamo di utilissime per il Torino. In realtà sono quasi… - vpthevoice : @IlSimo01 @marifcinter Il punto è che per Scamacca puoi studiare formule di acquisto 'creative' (= contropartite) c… - FFunesto : @InLemonWeTrust @Alex_Cavasinni Una scommessa da 20-25 cash, contropartite e pagamenti rateizzati Fattibilissima -

Ultime Notizie dalla rete : Cash contropartite Inter, piacerebbe Gabriel Jesus per l'attacco: il Napoli vorrebbe Berardi ...economico proverà a mettere sul piatto il cartellino di De Vrij più un conguaglio di 20 - 25 milioni di euro ma bisognerà vedere se basterà o se i Citiziens vorranno solo cash, senza contropartite. ...

Mercato Inter, c'è un ostacolo per arrivare a Frattesi ... in vista della prossima estate, così come fatto per il suo grande amico, l'attaccante Gianluca Scamacca per cui sono da definire le contropartite da inserire per cercare di abbassare la parte cash. ...

Cash e contropartite: la possibile offerta dell’Inter per Bremer Calciomercatonews.com Cash e contropartite: la possibile offerta dell’Inter per Bremer La possibile offerta di Marotta e Ausilio potrebbe comprendere anche delle contropartite tecniche: sul piatto potrebbero finire il cartellino di Roberto Gagliardini, valutato circa 10 milioni di euro, ...

