Casellati ha il mal di Colle Blitz ad Arcore | Caro Silvio | che agguato da Forza Italia

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 22 febbraio 2022) “, ho subìto unvergognoso dalla nostra”. Lo sfogo a tu per tu, alla fine, c’è stato: riservato come il saluto che Elisabettaha fatto aBerlusconi lunedì 14 febbraio. Il giorno di San Valentino, la presidente del Senato, dopo aver partecipato all’inaugurazione a Milano dell’anno accademico dell’università San Raffaele, si è presentata ad. E’ stata l’occasione, certo, per incontrare il padrone di casa ancora convalescente, ma anche per confrontarsi su un fattaccio non banale. La prima miccia che ha fatto implodere il centrodestra: quei settantuno voti mancati alla seconda carica dello stato da parte della coalizione che avrebbe dovuto sostenerla compatta come una testuggine. Piccolo promemoria: ventotto gennaio, ...