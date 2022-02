Casa Battlò: lo straordinario edifico capolavoro di Gaudì (Di martedì 22 febbraio 2022) La città spagnola di Barcellona è una delle destinazioni che non conosce stagione: è visitata in tutti i periodi dell’anno, da Capodanno a Ferragosto. Le attrazioni che meritano una visita di questa splendida e moderna città sono davvero moltissimi, tuttavia è possibile vedere le principali anche in un weekend lungo. Barcellona è una città con una grande vocazione artistica poiché ha vissuto qui il famoso architetto e artista Antonio Gaudì. Gli esempi della sua visione sono sparsi un po’ ovunque nella città catalana; basti citare la celebre Sagrada Familia, Casa Milà, Parco Güell e Casa Battlò. La storia di Casa Battlò La Casa progettata dall’artista è da non perdere durante la visita alla città di Barcellona nella ragione catalana. Si tratta di un’attrazione aperta al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 febbraio 2022) La città spagnola di Barcellona è una delle destinazioni che non conosce stagione: è visitata in tutti i periodi dell’anno, da Capodanno a Ferragosto. Le attrazioni che meritano una visita di questa splendida e moderna città sono davvero moltissimi, tuttavia è possibile vedere le principali anche in un weekend lungo. Barcellona è una città con una grande vocazione artistica poiché ha vissuto qui il famoso architetto e artista Antonio. Gli esempi della sua visione sono sparsi un po’ ovunque nella città catalana; basti citare la celebre Sagrada Familia,Milà, Parco Güell e. La storia diLaprogettata dall’artista è da non perdere durante la visita alla città di Barcellona nella ragione catalana. Si tratta di un’attrazione aperta al ...

Advertising

photosontheroad : @MRedivivo @beppa_giosef Casa Battlò però è di Gaudi. Quello bella Sagrada Familia. Quello morto sotto un tram perc… - MRedivivo : @beppa_giosef @photosontheroad Palazzo Dalì non lo conosco, ma casa Battlo' l'adoro! - she_will_b_lved : So che su ig sono ripetitiva, ma se vedo 2mila volte le stesse foto di Barcellona o casa Battlò in fiore, io le ric… -