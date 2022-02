Carolina Stramare è la nuova fidanzata del bianconero Dusan Vlahovic (Di martedì 22 febbraio 2022) Il calciatore Dusan Vlahovic dopo l’addio a Maria Sole Pollio, il calciatore ha ritrovato l’amore con la ex Miss Italia Carolina Stramare.Cambia maglia e cambia vita il calciatore bianconero Dusan Vlahovic che, dopo essere passato dalla Fiorentina alla Juventus, pare stia vivendo grosse novità anche in campo sentimentale. Dopo la fine della relazione con l’influencer Leggi su gossivip.myblog (Di martedì 22 febbraio 2022) Il calciatoredopo l’addio a Maria Sole Pollio, il calciatore ha ritrovato l’amore con la ex Miss Italia.Cambia maglia e cambia vita il calciatoreche, dopo essere passato dalla Fiorentina alla Juventus, pare stia vivendo grosse novità anche in campo sentimentale. Dopo la fine della relazione con l’influencer

Advertising

infoitsport : Carolina Stramare in intimo: dal reggiseno si nota qualcosa di troppo - infoitsport : Carolina Stramare, curve in trasparenza bollenti: “Il più bel gol di Vlahovic” - infoitsport : “Il gol più bello di Vlahovic” Carolina Stramare, sotto al body non c’è nulla: dove ha scordato i pantaloni? – FOTO - infoitsport : Gossip: l'imperiese Carolina Stramare nuova fiamma di Vlahovic, bomber della Juventus - infoitsport : Dusan Vlahovic, nuova squadra-nuovo amore, «la fidanzata è Carolina Stramare» -