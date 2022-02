Carolina Marconi | “Girano voci che ho poche speranze ma io sto benone”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 22 febbraio 2022) E’ assurdo chedebba leggere notizie del genere che la riguardano ma che sono ovviamente notizie false. E’ la solita storia di chi spara cretinate per un like in più e manca totalmente di rispetto a tutti, alla persona interessata e a chi legge magari credendo alle fake news. Questa volta la falsa notizia è arrivata anche sotto gli occhi diche amareggiata ha dovuto difendersi e spiegare che sta. La falsa notizia riportava che perci fossero. Parole assurde oggi come ieri, notizie del tutto inventate. L’ex gieffina nel momento in cui ha avuto consapevolezza della malattia, del tumore al seno, ha trovato la forza per parlarne con i follower, per aiutare chi come ...