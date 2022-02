Caro-carburanti, scoppia la protesta dei camionisti (Di martedì 22 febbraio 2022) L’aumento del prezzo dei carburanti, dalla benzina al gasolio e dal metano al Gpl, ha fatto esplodere la protesta dei camionisti in Sicilia. Iniziative di blocco dei trasporti che potrebbero presto estendersi al resto d’Italia. Dal 21 febbraio un presidio di autotrasportatori ha bloccato il casello di San Gregorio, lo svincolo per entrare e uscire a Catania dell’A18, l’autostrada che collega il capoluogo etneo con Messina. Trasporti in crisi La protesta dei trasporti per camion e Tir al momento non è riconosciuta dalle sigle nazionali e regionali dei rappresentanti di categoria, spiega il Corriere del Mezzogiorno. “Non è spegnendo i motori dei camion e bloccando l’economia siciliana – dice la Cna-Fita Sicilia – che si contrasta la crisi che sta travolgendo il comparto dell’autotrasporto. Non è qui, nella nostra isola, ... Leggi su velvetmag (Di martedì 22 febbraio 2022) L’aumento del prezzo dei, dalla benzina al gasolio e dal metano al Gpl, ha fatto esplodere ladeiin Sicilia. Iniziative di blocco dei trasporti che potrebbero presto estendersi al resto d’Italia. Dal 21 febbraio un presidio di autotrasportatori ha bloccato il casello di San Gregorio, lo svincolo per entrare e uscire a Catania dell’A18, l’autostrada che collega il capoluogo etneo con Messina. Trasporti in crisi Ladei trasporti per camion e Tir al momento non è riconosciuta dalle sigle nazionali e regionali dei rappresentanti di categoria, spiega il Corriere del Mezzogiorno. “Non è spegnendo i motori dei camion e bloccando l’economia siciliana – dice la Cna-Fita Sicilia – che si contrasta la crisi che sta travolgendo il comparto dell’autotrasporto. Non è qui, nella nostra isola, ...

