Caritas | necessaria integrazione anche con economia

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 febbraio 2022) Roma – “Si parla di un’urgentissimatra sociale e sanitario. Ma la veranon è solo tra sociale e sanitario ma con l’. Se abbiamo un lavoro povero così diffuso ma che progetto di vita consentiamo ai giovani e ai meno giovani”. Lo ha detto il direttore della, Giustino Trincia, nel corso di un evento organizzato dalla Cisl di Roma Capitale e Rieti nell’ambito del congresso del sindacato. “Siamo in un paradigma nuovo che non è solo il Pnrr. Ieri è stato presentato ‘Italia domani’, che prevede tante risorse, ma occorre una grande orchestra e non tanti solisti. In che modo le istituzioni pubbliche si rivolgono al mondo sociale, solo per eseguire oper potere concorrere?” “Che spazio c’è per una presenza che non sia solo ai molti tavoli? Il tema- ha spiegato ...