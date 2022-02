Carfagna: “Non partecipo al Fantacitorio su nuovi soggetti politici” (Di martedì 22 febbraio 2022) ROMA – “Non partecipo al Fantacitorio su nuovi soggetti politici. La politica, per recuperare consenso, deve fare il suo dovere: il mio è realizzare la grande possibilità di rinascita offerta al Sud. E credo che Forza Italia sia premiata dalla lealtà al governo, come dimostrano i sondaggi”. Così la ministra per il Sud, Mara Carfagna (foto), che di questi argomenti ha parlato ieri sera a “Zapping”, su Radio 1 Rai. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 22 febbraio 2022) ROMA – “Nonalsu. La politica, per recuperare consenso, deve fare il suo dovere: il mio è realizzare la grande possibilità di rinascita offerta al Sud. E credo che Forza Italia sia premiata dalla lealtà al governo, come dimostrano i sondaggi”. Così la ministra per il Sud, Mara(foto), che di questi argomenti ha parlato ieri sera a “Zapping”, su Radio 1 Rai. L'articolo L'Opinionista.

