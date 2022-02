Capello: «Lukaku-Chelsea? Non si è tenuto conto del divario Serie A-Premier» (Di martedì 22 febbraio 2022) . Le parole dell’ex tecnico Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha parlato di Lukaku e dell’esclusione dalla formazione titolare: «Romelu Lukaku? Giocatore che è stato pagato tantissimo e non sta esprimendo il suo valore visto in Italia. Antonio Conte costruì l’Inter sulla prestanza fisica del belga, in Inghilterra lui si trova senza spazio e con giocatori fisicamente forti come lui. Quindi, non riesce a esprimersi come faceva in Italia negli anni passati con la maglia dei nerazzurri. E’ stata una valutazione che non ha tenuto conto del divario tra Serie A e Premier League». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) . Le parole dell’ex tecnico Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabioha parlato die dell’esclusione dalla formazione titolare: «Romelu? Giocatore che è stato pagato tantissimo e non sta esprimendo il suo valore visto in Italia. Antonio Conte costruì l’Inter sulla prestanza fisica del belga, in Inghilterra lui si trova senza spazio e con giocatori fisicamente forti come lui. Quindi, non riesce a esprimersi come faceva in Italia negli anni passati con la maglia dei nerazzurri. E’ stata una valutazione che non hadeltraA eLeague». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Capello dice la sua su #Lukaku - infoitsport : Capello: «Lukaku, all’Inter squadra costruita su di lui. Divario in Serie A…» - TUTTOJUVE_COM : Capello su Vlahovic: 'Tecnicamente è più forte di Lukaku, ha tutto per essere un ottimo centravanti' - news24_inter : #Capello sul momento di #Lukaku ?? - internewsit : Capello: «Lukaku, all'Inter squadra costruita su di lui. Divario in Serie A...» - -