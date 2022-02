Campionato regionale Campania, pieno di medaglie per l’Asd Taekwondo Avellino (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Sono tornati a vincere medaglie, dopo circa due anni di stop a causa della pandemia. Nel Campionato regionale combattimenti kids, cadets, junior, senior e master, che si è svolto il 19 e 20 febbraio al Palaveliero di San Giorgio a Cremano, l’Asd Taekwondo Avellino ha conquistato ben 10 medaglie su 10 atleti in competizione. Tutti sul podio, quindi, i ragazzi allenati dal maestro Alfonso Iuliano e dal tecnico Nello Iuliano, che si sono aggiudicati, sabato, 3 ori con Paolo Gaeta nella -74 rosse, Giuseppe Colarusso nella -58 gialle e Gennaro Rago nella -80 gialle. Bottino pieno anche domenica grazie ai 5 ori di Antonio Vinciprova, Ludovica Vacca, Matteo Tropeano, Francesca Adabboe, Sofia Portanova, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono tornati a vincere, dopo circa due anni di stop a causa della pandemia. Nelcombattimenti kids, cadets, junior, senior e master, che si è svolto il 19 e 20 febbraio al Palaveliero di San Giorgio a Cremano,ha conquistato ben 10su 10 atleti in competizione. Tutti sul podio, quindi, i ragazzi allenati dal maestro Alfonso Iuliano e dal tecnico Nello Iuliano, che si sono aggiudicati, sabato, 3 ori con Paolo Gaeta nella -74 rosse, Giuseppe Colarusso nella -58 gialle e Gennaro Rago nella -80 gialle. Bottinoanche domenica grazie ai 5 ori di Antonio Vinciprova, Ludovica Vacca, Matteo Tropeano, Francesca Adabboe, Sofia Portanova, ...

