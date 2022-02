Campania, prorogata allerta meteo per vento forte: le previsioni (Di martedì 22 febbraio 2022) La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l‘avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato attualmente in vigore (e con scadenza alle 14) fino alle 23.59 di oggi. Campania, prorogata allerta meteo per vento forte L’allerta vento non è associata ad alcun codice colore. Tuttavia, le previsioni meteorologiche prevedono ancora “venti forti, che da occidentali L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 22 febbraio 2022) La Protezione Civile della Regioneha prorogato l‘avviso dipere mare agitato attualmente in vigore (e con scadenza alle 14) fino alle 23.59 di oggi.perL’non è associata ad alcun codice colore. Tuttavia, lerologiche prevedono ancora “venti forti, che da occidentali L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

