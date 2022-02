Camorra | arrestato Ciro Di Lauro | figlio del capo del clan omonimo di Secondigliano

Advertising

Agenzia_Ansa : Arrestato Ciro Di Lauro, figlio del capo dell'omonimo clan di Secondigliano Paolo, e fratello di Marco Di Lauro cat… - statodelsud : Camorra, arrestato Ciro di Lauro. È accusato di due omicidi - Pino__Merola : Camorra, arrestato Ciro di Lauro. È accusato di due omicidi - Piergiulio58 : Camorra, arrestato Ciro di Lauro. È accusato di due omicidi. - Marta_Brambilla : RT @Agenzia_Ansa: Arrestato Ciro Di Lauro, figlio del capo dell'omonimo clan di Secondigliano Paolo, e fratello di Marco Di Lauro catturato… -

Ultime Notizie dalla rete : Camorra arrestato

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla DDA di Napoli, hannoCiro Di Lauro, figlio del capo dell'omonimo clan di Secondigliano Paolo, e fratello di Marco Di Lauro catturato dopo 14 anni di latitanza. Gli inquirenti contestano a Ciro Di Lauro, e ad ......degli Ingegneri di Salerno - bisogna sbrigarsi per non perdere questa preziosa occasione e riqualificare la masseria di via Ingegno che appartenne al Capo clan dellavesuviananel ...Inoltre i carabinieri sono intervenuti in Via Lorenzo Giusso, Via Catapano, nel Rione Amicizia in via Via Onorato Fava, Via Nicola Nicolini nella zona dei Ponti Rossi Altarini dedicati a figli e ...I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla DDA di Napoli, hanno arrestato Ciro Di Lauro, figlio del capo dell’omonimo clan di Secondigliano Paolo, e fratello di ...