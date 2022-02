Camorra, arrestato Ciro Di Lauro: figlio del boss dell’omonimo clan (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla DDA di Napoli, hanno arrestato Ciro Di Lauro, figlio del capo dell’omonimo clan di Secondigliano Paolo, e fratello di Marco Di Lauro catturato dopo 14 anni di latitanza. Gli inquirenti contestano a Ciro Di Lauro, e ad altre tre persone, il duplice omicidio avvenuto il 21 novembre 2004, di Domenico Riccio, ritenuto vicino al clan Abbinante, obiettivo del raid, avvenuto all’interno della sua tabaccheria, e di Salvatore Gagliardi, vittima innocente. Arrestati anche Giovanni Cortese, Salvatore Petriccione e Ciro Barretta, questi ultimi già detenuti. Le indagini, secondo gli ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla DDA di Napoli, hannoDidel capodi Secondigliano Paolo, e fratello di Marco Dicatturato dopo 14 anni di latitanza. Gli inquirenti contestano aDi, e ad altre tre persone, il duplice omicidio avvenuto il 21 novembre 2004, di Domenico Riccio, ritenuto vicino alAbbinante, obiettivo del raid, avvenuto all’interno della sua tabaccheria, e di Salvatore Gagliardi, vittima innocente. Arrestati anche Giovanni Cortese, Salvatore Petriccione eBarretta, questi ultimi già detenuti. Le indagini, secondo gli ...

