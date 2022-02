Cammarano | “Progettazione territoriale | 20 milioni per cambiare il volto delle aree interne”

(Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“È in arrivo in Campania una pioggia di fondi, grazie a cui possiamo cominciare progettare il futuro di tanti piccoli comuni eletteralmente ildei territorinostre. Parliamo di un finanziamento pari a 161.515.175 di euro, erogato nell’ambito del Fondo per la, pubblicato in Gazzetta Ufficiale con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Dell’intera cifra, alla Campania verranno assegnati oltre 20. La misura è tesa a finanziare i migliori progetti, che competeranno a bandi per l’assegnazione di risorse del Pnrr, dei Fondi strutturali europei o del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”. Lo annuncia il presidente della Commissione speciale ...

