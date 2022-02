Calendario Campionati Italiani Indoor atletica 2022 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 22 febbraio 2022) Nel weekend del 26-27 febbraio si disputeranno idileggera. Sarà il Paladi Ancona a ospitare, come ormai da tradizione, la rassegna nazionale che metterà in palio i tricolori nelle varie specialità al coperto. Si preannuncia grande spettacolo in un intenso fine settimana, preludio ai Mondialiche andranno in scena a Belgrado (Serbia) dal 18 al 20 marzo. Il grande protagonista dei due giorni di gara sarà Marcell Jacobs. Il Campione Olimpico dei 100 metri sarà impegnato sui 60 metri in quella che sarà la sua quarta stagionale, pronto a un’altra prova di forza dopo aver impressionato tra Berlino, Lodz e Lievin. Attesa anche Larissa Iapichino nel salto in lungo, da non perdere Fausto Desalu e gli ostacolisti, mentre ...