Calciomercato Milan – Caso Leao | Diavolo sereno sul rinnovo | il punto

cmdotcom : #Milan, bonus scudetto: #Ibrahimovic e i senatori pronti a parlarne con il club - cmdotcom : L’effetto portieri sulla lotta scudetto: #Maignan, #Handanovic e #Ospina, la settimana dei disastri #Milan #Inter… - DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Piace #Mazraoui dell'Ajax: il giocatore va in scadenza a giugno, ma su di lui ci sono an… - Rossonero__1899 : RT @cmdotcom: #Milan, bonus scudetto: #Ibrahimovic e i senatori pronti a parlarne con il club - Milannews24_com : Cassano: «Kessié? Non è più lui, sembra che aspetti solo maggio» -

Non è un segreto che ilvoglia rinforzare il reparto arretrato nella prossima sessione estiva del. Alessio Romagnoli probabilmente se ne andrà a parametro zero alla scadenza del ...Stefano Pioli aveva parlato così ai microfoni delle tv dopo il sorprendente pareggio dela Salerno, escludendo di avere come obiettivo finale il tricolore. La realtà è però diversa, in casa ...L'ultimo week-end ha comunque sorriso al Milan. Dopo il passo falso con la Salernitana, sia Inter (sconfitta con il Sassuolo) che Napoli (pareggio a Cagliari) non hanno saputo cogliere l'occasione. La ...Il Milan ha il sogno di mettere le mani su Sven Botman, olandese classe 2000 del Lille. Ci sono stati già contatti nel mercato di gennaio, ma il club francese non intendeva vendere il giocatore.