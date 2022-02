Calciomercato Juventus, la difesa non convince Agnelli: il nuovo nome dal Brasile (Di martedì 22 febbraio 2022) La Juve è sempre alla ricerca di nuovi campioni da inserire nella sua rosa e Andrea Agnelli ha individuato un nuovo campione dal Brasile. Il Brasile è sempre stato terra di grandi attaccanti e grandi fantasisti che hanno fatto in modo di rendere iconica e leggendaria la nazione sudamericana, ma da diversi anni si sono riscoperti anche fini scopritori di talenti giovani e di primo livello e Andrea Agnelli sembra essere innamorato di un giovane classe 1999. Andrea Agnelli Juventus (GettyImages)La Juventus è una delle squadre più amate e apprezzate in Italia e in tutto il mondo e non è un caso che nella storia siano stati davvero pochi i giocatori che sono riusciti a resistere al suo immenso fascino. Il caso più eclatante fu quello negli anni ’70 di Gigi ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 22 febbraio 2022) La Juve è sempre alla ricerca di nuovi campioni da inserire nella sua rosa e Andreaha individuato uncampione dal. Ilè sempre stato terra di grandi attaccanti e grandi fantasisti che hanno fatto in modo di rendere iconica e leggendaria la nazione sudamericana, ma da diversi anni si sono riscoperti anche fini scopritori di talenti giovani e di primo livello e Andreasembra essere innamorato di un giovane classe 1999. Andrea(GettyImages)Laè una delle squadre più amate e apprezzate in Italia e in tutto il mondo e non è un caso che nella storia siano stati davvero pochi i giocatori che sono riusciti a resistere al suo immenso fascino. Il caso più eclatante fu quello negli anni ’70 di Gigi ...

