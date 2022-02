Calcio femminile, Italia-Svezia in tv: orario e diretta streaming finale Algarve Cup 2022 (Di martedì 22 febbraio 2022) La data, l’orario e la diretta streaming di Italia-Svezia, finale dell’Algarve Cup 2022 di Calcio femminile. Tutto pronto per l’ultimo atto della 28esima edizione del torneo in programma sui campi portoghesi. Mercoledì alle ore 11 (ore 12 Italiane) all’Estadio Municipal di Lagos le azzurre affronteranno la Svezia, che ha superato in semifinale il Portogallo 4-0. La diretta tv sarà disponibile su Rai Sport. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) La data, l’e ladidell’Cupdi. Tutto pronto per l’ultimo atto della 28esima edizione del torneo in programma sui campi portoghesi. Mercoledì alle ore 11 (ore 12ne) all’Estadio Municipal di Lagos le azzurre affronteranno la, che ha superato in semiil Portogallo 4-0. Latv sarà disponibile su Rai Sport. SportFace.

