Calcio: Brasile, dopo Vasco da Gama anche Botafogo ha proprietario Usa (Di martedì 22 febbraio 2022) I fondi d'investimento e businessman provenienti dagli Stati Uniti hanno scoperto anche il Calcio brasiliano. Infatti dopo che il fondo di Miami '777 Partners', lo stesso che in Italia possiede il Genoa, ha acquistato la proprietà del Vasco da Gama, adesso tocca a un altro club di Rio de Janeiro. È arrivato nella 'Cidade Maravilhosa', dove trascorrerà anche l'ultimo periodo del Carnevale, il businessman statunitense John Textor, che ha appena acquisito il controllo del Botafogo, per il quale ha pronto un ambizioso piano di rilancio. La sua prima mossa è stata quella, visto che in Brasile vanno di moda gli allenatori portoghesi, di mettere sotto contratto Luis Castro, ex Porto e Shakhtar Donetsk attualmente in Qatar alla guida dell'Al-Duhail.

