Calcio: Beppe Furino ricoverato dopo emorragia cerebrale (Di martedì 22 febbraio 2022) Bandiera della Juventus, l'ex centrocampista è in condizioni gravi ma stabili TORINO - E' ricoverato in condizioni critiche, ma stabili, Beppe Furino. Lo riferiscono a Italpress fonti sanitarie.

