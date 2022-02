Cagliari-Napoli, scontri dopo la partita: la polizia carica gli ultras (Di martedì 22 febbraio 2022) L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

sscnapoli : In occasione della “Giornata internazionale della lingua madre” indetta dall’UNESCO, abbiamo deciso di celebrare la… - MCriscitiello : Guerriglia a Cagliari post Cagliari Napoli live Sportitalia @tvdellosport - IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - ParliamoDiNews : `La peggior prova della stagione, il cambio modulo ha scombussolato tutto`, il Mattino stronca il Napoli dopo il pa… - ParliamoDiNews : Moviola Cagliari-Napoli, CorSport: proteste sul gol di Osimhen, contatto minimo ma niente fallo! #moviola #cagliari… -