Cagliari-Napoli | Cappellacci tuona contro Lamorgese | “Permessa guerriglia imprevedibile”

"I pastori sardi che difendevano il loro lavoro vennero presi a manganellate a Civitavecchia; gli ultras del Napoli invece possono inscenare un corteo non autorizzato nel pieno centro di Cagliari. In città è ancora viva la memoria della mattanza di manganellate sui manifestanti che protestavano contro lo sbarco dei rifiuti campani al porto canale: allora non ci fu tanta 'delicatezza'. La Questura avrebbe 'evitato una guerriglia'. Non solo la guerriglia si è verificata, ma si è corso seriamente il rischio di portarla nel pieno centro cittadino, con conseguenze imprevedibili. Questa linea ha messo in grave pericolo anche le stesse forze dell'ordine per i supporters del Napoli". Queste sono le parole di Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia-Sardegna,

