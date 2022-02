Cagliari-Napoli 1-1, pagelle / Perché Mario Rui non crossa sempre così? Spalletti sbaglia partita (Di martedì 22 febbraio 2022) Le pagelle di Cagliari-Napoli 1-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. OSPINA. Il lunedì, Ilaria, già di per sé è il peggior giorno della settimana. Aggiungiamoci il tossico per le mani bucate del colombiano su quel tiro loffio di Gaston Pereiro, emulo nella ciorta del Gastone paperesco, ed ecco scendere tenebre fitte e amare. Certo, poi Ospina rinsavisce e ritorna Ospinik con almeno tre deviazioni decisive, ma quella papera sul papero rossoblu è una voragine in cui buttare ancora una volta le nostre speranze – 5 Sul gol preso non ci capisce letteralmente niente. Come se fosse stato colto da improvviso torpore, roba da non credere. Come è da non credere il miracolo successivo – 5 RRAHMANI. Il Cagliari ci prende a pallate e la difesa a tre è una groviera inguardabile. Joao Pedro Special per il pover Amir è un ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 febbraio 2022) Ledi1-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. OSPINA. Il lunedì, Ilaria, già di per sé è il peggior giorno della settimana. Aggiungiamoci il tossico per le mani bucate del colombiano su quel tiro loffio di Gaston Pereiro, emulo nella ciorta del Gastone paperesco, ed ecco scendere tenebre fitte e amare. Certo, poi Ospina rinsavisce e ritorna Ospinik con almeno tre deviazioni decisive, ma quella papera sul papero rossoblu è una voragine in cui buttare ancora una volta le nostre speranze – 5 Sul gol preso non ci capisce letteralmente niente. Come se fosse stato colto da improvviso torpore, roba da non credere. Come è da non credere il miracolo successivo – 5 RRAHMANI. Ilci prende a pallate e la difesa a tre è una groviera inguardabile. Joao Pedro Special per il pover Amir è un ...

