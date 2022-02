“Budget in Edilizia” | come “sbloccare” le aziende anche se i crediti sono bloccati

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il 28 febbraio un webinar per pianificare ilfinanziario e le azioni da fare. Alberti (Marketing al Millimetro): “se i, non puoi permetterti di fermare l’azienda” Roma, 22 febbraio 2022 – Lunedì 28 febbraio, dalle 15 alle 19, Guido Alberti, marketer, blogger e fondatore di Marketing al Millimetro, agenzia di consulenza strategica per il settore edilizio, organizza la Masterclass “in”. Pratica ed operativa, la lezione, in collaborazione con il Dott. Larry Aio, ha l’obiettivo di fare il punto della situazione attuale per supportare imprese e attività che operano in. Il focus è quello di conoscere gli strumenti per pianificare il propriofinanziario e le ...