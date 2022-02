Britney Spears racconterà la sua vita per 15 milioni di dollari (Di martedì 22 febbraio 2022) Leggi Anche Madonna: 'Vorrei fare un tour mondiale negli stadi con Britney Spears' Secondo il tabloid newyorkese, il contratto per il libro è uno dei più grossi dai tempi degli Obama. D'altronde la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 febbraio 2022) Leggi Anche Madonna: 'Vorrei fare un tour mondiale negli stadi con' Secondo il tabloid newyorkese, il contratto per il libro è uno dei più grossi dai tempi degli Obama. D'altronde la ...

Advertising

Piergiulio58 : Britney Spears ha firmato un contratto da 15 milioni per un libro con la sua verità sulla tutela. - RollingStoneita : Le memorie della popstar valgono moltissimo: ecco quanto #BritneySpears - siciliafeed : Britney Spears,contratto da 15 milioni per libro rivelazione - HeinrichSpears : RT @BSNewsItalia: PageSix ci fa sapere Britney Spears ha firmato un contratto di 15 milioni di dollari con la casa editoriale “Simon & Schu… - adgulier : Palesemente io e le mie ancora quando mettono Britney Spears, lady Gaga o Beyoncé in discoteca #Euphoria -