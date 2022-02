Britney Spears, in arrivo un libro sulla sua vita: siglato un contratto da 15 milioni di dollari (Di martedì 22 febbraio 2022) Quindici milioni di dollari per raccontare la sua vita. Secondo il New York Post, Britney Spears ha firmato un contratto multimilionario con la casa editrice Simon & Schuster per un libro, in cui la popstar americana racconterà tutta la sua storia, e in particolare, la vicenda della tutela legale del padre Jamie Spears ora revocata, ma durata ben 13 anni. Secondo il quotidiano newyorkese, il contratto per la biografia di Britney Spears è uno dei più grossi e cari dai tempi della presidenza di Barack Obama: nel 2017 l’asta per i diritti dei memoriali dell’ex presidente e della moglie Michelle Obama raggiunse la cifra record di 60 milioni di ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 22 febbraio 2022) Quindicidiper raccontare la sua. Secondo il New York Post,ha firmato unmultimilionario con la casa editrice Simon & Schuster per un, in cui la popstar americana racconterà tutta la sua storia, e in particolare, la vicenda della tutela legale del padre Jamieora revocata, ma durata ben 13 anni. Secondo il quotidiano newyorkese, ilper la biografia diè uno dei più grossi e cari dai tempi della presidenza di Barack Obama: nel 2017 l’asta per i diritti dei memoriali dell’ex presidente e della moglie Michelle Obama raggiunse la cifra record di 60di ...

