Britney Spears, 15 milioni per scrivere una biografia (Di martedì 22 febbraio 2022) La popstar è pronta a rivelare tutto, ma proprio tutto, in un libro, già commissionato per una cifra record Leggi su vanityfair (Di martedì 22 febbraio 2022) La popstar è pronta a rivelare tutto, ma proprio tutto, in un libro, già commissionato per una cifra record

Advertising

ParliamoDiNews : Britney Spears: un accordo da 15 milioni di dollari per l`autobiografia #GrandeFratelloVip2021 #Gossipitaliano… - Cosmopolitan_IT : Britney Spears scriverà un libro di memorie sulla sua vita - soundsblogit : Britney Spears, autobiografia in arrivo: firmato un contratto di 15 milioni per il libro sulla sua vita - CatelliRossella : ECHISENEFREGA! Britney Spears,contratto da 15 milioni per libro rivelazione - Musica - ANSA - barinewstv : Britney Spears, arriva il libro con le sue rivelazioni -