Brescia, Cellino ha già il nome del possibile sostituto di Inzaghi. Brescia, addio Inzaghi: Cellino ha puntato Garry Monk. Calciomercato Brescia, addio Inzaghi: Cellino ha scelto il sostituto. Brescia, Cellino pensa nuovamente a sostituire Inzaghi: idea Monk. Inzaghi frena ancora: ennesimo pareggio e Cellino riflette.

... con il gran rifiuto di Lopez, il dietro front della società e la pace tra i tecnico e il presidente Massimo...Filippo Inzagh i è tornato nuovamente sotto esame dopo il pareggio contro il Frosinone e nelle prossime due gare contro Ascoli e Como si giocherà la panchina. Il presidente Massimo...Nuove voci di addio per Filippo Inzaghi dopo il rocambolesco non-licenziamento di poche settimane fa, con il gran rifiuto di Lopez, il dietro front della società e la pace tra i tecnico e il ...Il Brescia non decolla: ancora un pari per Pippo Inzaghi dopo i problemi delle ultime settimane, Cellino pensa al nuovo nome Ancora un pareggio (il quarto nelle ultime cinque sfide di Serie B) per il ...