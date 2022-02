Brentford, Eriksen: “Sto bene, qui bel gruppo. Sono sorpreso dal mio corpo!” (Di martedì 22 febbraio 2022) Le dichiarazioni di Christian Eriksen nella sua nuova avventura al Brentford, in attesa dell'esordio in Premier League Leggi su mediagol (Di martedì 22 febbraio 2022) Le dichiarazioni di Christiannella sua nuova avventura al, in attesa dell'esordio in Premier League

Advertising

Mediagol : Brentford, Eriksen: “Sto bene, qui bel gruppo. Sono sorpreso dal mio corpo!” - infoitsport : Brentford, Eriksen dopo il secondo test in famiglia: 'Non mi aspettavo di stare così bene' - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Brentford, Eriksen dopo il secondo test in famiglia: 'Non mi aspettavo di stare così bene' - Frances01719412 : RT @FcInterNewsit: Brentford, Eriksen dopo il secondo test in famiglia: 'Non mi aspettavo di stare così bene' - FcInterNewsit : Brentford, Eriksen dopo il secondo test in famiglia: 'Non mi aspettavo di stare così bene' -