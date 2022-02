Borse europee riducono perdite spinte da settore energia, Milano - 0,8% (Di martedì 22 febbraio 2022) Le Borse europee, dopo un avvio pesante, riducono le perdite spinte dai titoli energetici (+1,4% STOXX Europe 600 Oil & Gas) con il rally del prezzo del petrolio e del gas. Il sentiment sui mercati ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) Le, dopo un avvio pesante,ledai titoli energetici (+1,4% STOXX Europe 600 Oil & Gas) con il rally del prezzo del petrolio e del gas. Il sentiment sui mercati ...

Advertising

notiziariofinan : Mentre l’indice principale FTSE 100 di Londra ha tenuto i nervi saldi, perdendo solo lo 0,39%, il CAC 40 di Parigi,… - FolBorse : Borse europee in rosso su venti di guerra in Ucraina - classcnbc : @ggramaglia @IAIonline #UPDATE, le borse europee riducono le perdite spinte anche dai titoli energetici con il rall… - KilljoyGP : Pastiglie per la lavastoviglie in forte rialzo in tutte le borse europee ?? #Totti #ilaryblasi - LeonardoSegat : RT @classcnbc: VENTI DI GUERRA Borse europee accelerano al ribasso sui timori di un conflitto #Ucraina-#Russia ????-1,94% ????-2,04% ????-0,6%… -