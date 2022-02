(Di martedì 22 febbraio 2022) Le Borse europee continuano in negativo a metà della mattinata, ma al di sopra dei minimi segnati in avvio, con Londra che cede lo 0,4, Parigi lo 0,8% e Francoforte l'1,1%. Milano cede lo 0,9% mentre ...

fattoquotidiano : Ucraina, il timore delle sanzioni affossa la borsa di Mosca (-10%). Gazprom perde oltre il 4%. Sale il rendimento d… - sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #22febbraio. #Ucraina, #Putin invia truppe nel #Donbass. Sanzi… - Agenzia_Ansa : L'accelerazione della crisi ucraina pesa sulle Borse. Mosca perde l'8%, apertura pesante a Milano con il Ftse Mib a… - CatelliRossella : Borsa: Milano sprofonda, Ftse Mib -2,5% in avvio - Economia - ANSA - Italian : Borsa: Ucraina pesa su Europa, Mosca -5%, corre il petrolio -

Sotto pressione Buzzi Unicem - 3,0%: il gruppo di Casale Monferrato realizza quasi il 10% dei ricavi in Russia e, quasi il 20% di ricavi ed EBITDA nell'Europa Orientale.E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sugli effetti dell'invasione Russa in Ucraina alla chiusura del mercato future della Borsa merci di Chicago che rappresenta il punto di riferimento ... Cosi' il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un passaggio sulla crisi ucraina all'inizio del discorso tenuto in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio di Stato.