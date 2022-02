Borsa: Europa sostenuta da titoli energia, Londra +0,2% (Di martedì 22 febbraio 2022) Gli acquisti sui titoli energetici sostengono i listini in Europa e riportano in terreno positivo alcuni mercati. Londra gira in rialzo e guadagna lo 0,2%, Stoccolma lo 0,27%, Madrid lo 0,2%,Parigi si ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) Gli acquisti suienergetici sostengono i listini ine riportano in terreno positivo alcuni mercati.gira in rialzo e guadagna lo 0,2%, Stoccolma lo 0,27%, Madrid lo 0,2%,Parigi si ...

