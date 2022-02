Booster, giovani e giornalismo (Di martedì 22 febbraio 2022) Sul Fatto Quotidiano del 21 febbraio 2022 è uscito un articolo che titola: Booster, dubbi degli scienziati: “Espone i giovani al contagio” Articolo che ha occupato la prima pagina dell’edizione cartacea così: COVID L’ISS: Nei 12-39enni chi ha tre dosi rischia il ricovero più di chi ne ha solo 2 Gli scienziati contro la 4a dose “Rischio giovani già con la 3a” L’articolo online comincia con queste parole: Nella fascia 12-39 anni chi ha tre dosi avrebbe un rischio maggiore di ospedalizzazione rispetto a chi ne ha avute due, questo è quanto emerge dagli ultimi report dell’Istituto superiore di sanità. Apro il rapporto dell’ISS da cui riporto questa tabella: Leggo i numeri che riportano che a fronte di 2.515.610 soggetti vaccinati con Booster nella fascia 12-39, 614 hanno avuto bisogno di ospedalizzazione, quando ... Leggi su butac (Di martedì 22 febbraio 2022) Sul Fatto Quotidiano del 21 febbraio 2022 è uscito un articolo che titola:, dubbi degli scienziati: “Espone ial contagio” Articolo che ha occupato la prima pagina dell’edizione cartacea così: COVID L’ISS: Nei 12-39enni chi ha tre dosi rischia il ricovero più di chi ne ha solo 2 Gli scienziati contro la 4a dose “Rischiogià con la 3a” L’articolo online comincia con queste parole: Nella fascia 12-39 anni chi ha tre dosi avrebbe un rischio maggiore di ospedalizzazione rispetto a chi ne ha avute due, questo è quanto emerge dagli ultimi report dell’Istituto superiore di sanità. Apro il rapporto dell’ISS da cui riporto questa tabella: Leggo i numeri che riportano che a fronte di 2.515.610 soggetti vaccinati connella fascia 12-39, 614 hanno avuto bisogno di ospedalizzazione, quando ...

