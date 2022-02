Bonus Irpef o bonus Renzi da 100 euro, le ultime novità dell’Agenzia delle Entrate (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma – novità per il bonus Irpef o bonus Renzi da 100 euro in busta paga. Cambia la platea delle persone che potranno avere il bonus Irpef o bonus Renzi. Ecco cosa spiega una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate, la 4 del 18 febbraio, sulle ultime novità introdotte con la Legge di Bilancio per il 2022. Nel documento viene tra l’altro messo in luce il nuovo sistema di tassazione delle persone fisiche, viene chiarito quando non è dovuta l’imposta regionale sulle attività produttive e vengono esaminate le nuove disposizioni in ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma –per ilda 100in busta paga. Cambia la plateapersone che potranno avere il. Ecco cosa spiega una nuova circolare, la 4 del 18 febbraio, sulleintrodotte con la Legge di Bilancio per il 2022. Nel documento viene tra l’altro messo in luce il nuovo sistema di tassazionepersone fisiche, viene chiarito quando non è dovuta l’imposta regionale sulle attività produttive e vengono esaminate le nuove disposizioni in ...

