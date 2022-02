Bonomi non molla la Serie A: vuole incontrare di persona i presidenti per convincere gli indecisi (Di martedì 22 febbraio 2022) La presidenza della Serie A oggi tiene banco sui giornali. La Stampa fa il nome di Lorenzo Bini Smaghi come nuovo candidato dei club con proprietà americana. Il quotidiano torinese scrive che tutti tranne il Milan sono a favore dell’economista fiorentino, mentre Scaroni, presidente rossonero, continua a sostenere il presidente della Confindustria, Bonomi. Questa versione è in parte contraddetta da La Verità, che in un articolo a firma Camilla Conti scrive che invece Scaroni ha scaricato Bonomi e che anzi è proprio lui a tenere i contatti con Bini Smaghi attraverso il suo consuocero, cugino dell’economista. Intanto, oggi proprio Bonomi ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui si pone come un salvatore della patria: come posso dire no all’industria del pallone che chiede il mio aiuto? Il senso delle sue ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 febbraio 2022) La presidenza dellaA oggi tiene banco sui giornali. La Stampa fa il nome di Lorenzo Bini Smaghi come nuovo candidato dei club con proprietà americana. Il quotidiano torinese scrive che tutti tranne il Milan sono a favore dell’economista fiorentino, mentre Scaroni, presidente rossonero, continua a sostenere il presidente della Confindustria,. Questa versione è in parte contraddetta da La Verità, che in un articolo a firma Camilla Conti scrive che invece Scaroni ha scaricatoe che anzi è proprio lui a tenere i contatti con Bini Smaghi attraverso il suo consuocero, cugino dell’economista. Intanto, oggi proprioha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui si pone come un salvatore della patria: come posso dire no all’industria del pallone che chiede il mio aiuto? Il senso delle sue ...

