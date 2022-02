Bombe e fake news. La guerra fantasma incendia il Donbass. “Obiettivo è il caos” (Di martedì 22 febbraio 2022) “La popolazione del Donbass ha paura di un attacco ucraino e il resto del Paese teme l’invasione di Mosca. Ho parlato con parenti e amici nelle zone separatiste e si sta alimentando artificialmente la crisi per arrivare a un punto di non ritorno. L’Obiettivo è il caos”, spiega Andrey Buzarov, che parla perfettamente italiano. Specialista InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 22 febbraio 2022) “La popolazione delha paura di un attacco ucraino e il resto del Paese teme l’invasione di Mosca. Ho parlato con parenti e amici nelle zone separatiste e si sta alimentando artificialmente la crisi per arrivare a un punto di non ritorno. L’è il”, spiega Andrey Buzarov, che parla perfettamente italiano. Specialista InsideOver.

