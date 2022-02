Bologna Spezia | elogi per Arnautovic | «Serata da bingo»

(Di martedì 22 febbraio 2022) I quotidiani sportivi esaltano la prestazione diinUna doppietta per tornare a volare, quella messa a segno da Markoin. Una grande prestazione per l’attaccante austriaco,ato anche dai quotidiani sportivi. Per La Gazzetta dello Sport è il migliore in campo con un 7 pieno. LA PAGELLA – «La traversa, la squadra che gioca per lui, il ritorno al gol dopo 85 giorni e il 2-1.da». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Agenzia_Ansa : SERIE A | #BolognaSpezia 2-1 nell'incontro che ha chiuso la 26/a giornata del campionato . Il Bologna piega lo Spez… - DAZN_IT : ?? all'andata ???? al ritorno Arnautovic ?? Spezia Il Bologna torna alla vittoria: 2-1 ???? #BolognaSpezia - SkySport : BOLOGNA-SPEZIA 2-1 Risultato finale ? ? #Manaj (11’) ? #Arnautovic (40’) ? #Arnautovic (84’) ? SERIE A – 26^ GIORNA… - Alessandrolux : Serie A, Bologna-Spezia 2-1 – Footballweb - Alessandrolux : Serie A, Bologna-Spezia 2-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Spezia

2 - 1 Marinelli (Var: Di Bello) 6,5 'Anche qui niente di particolare'.Rassegna stampa di martedì 22 febbraio , ilsupera loin rimonta 2 - 1, in alta classifica neanche al Napoli riesce di vincere nel turno in cui in vetta si pareggia o si perde. gli azzurri contro il Cagliari completano il quadro (...Skorupski 6, Bonifazi 6, Binks 5.5, Theate 5.5. Il sito Tuttobolognaweb.it di titolarità di M&P Editore S.r.l.c.r. con sede in Bologna, via Nazario Sauro 8, C.F./PI 03268611203, è affiliato al network ...Skorupski 6, Bonifazi 6, Binks 5.5, Theate 5.5. Il sito Tuttobolognaweb.it di titolarità di M&P Editore S.r.l.c.r. con sede in Bologna, via Nazario Sauro 8, C.F./PI 03268611203, è affiliato al network ...