Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti martedì 22 febbraio

(Di martedì 22 febbraio 2022) Ilconcernente l’emergenza Coronavirus in, aggiornato alla giornata di222022. Va avanti l’opera di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite del nostro Paese fin dall’inizio dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio, i numeri più rilevanti per valutare l’impatto dell’emergenza due anni dopo. Nella giornata disi registrano 7.146 nuovi, 53, 22.773 tamponi molecolari, 11.915, 137 (-6) in terapia intensiva, 1.272 (-68) nei reparti ordinari. SportFace.

Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 22 febbraio: (Adnkronos) - Numeri Covid - regione… Covid, il bollettino di oggi 21 febbraio in Lombardia: 1.804 nuovi casi e 37 vittime. Positività al 7,5% Covid Lombardia, bollettino del 21 febbraio: oggi 1.804 casi e 37 morti Covid oggi Lombardia, 4.303 contagi e 29 morti: bollettino 20 febbraio. Coronavirus, i dati del 21 febbraio: i numeri di Monza Brianza e Lombardia (7,5%) Il bollettino della Regione

E' quanto si legge nel bollettino sull'emergenza Covid emesso dalla Regione in base ai dati dell'... FRIULI VENEZIA GIULIA LIGURIA EMILIA - ROMAGNA Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in ... Caso camici in Lombardia, il gip di Milano ... Covid oggi Italia, 24.408 contagi e 201 morti: bollettino 21 febbraio ... Il bollettino concernente l'emergenza Coronavirus in Lombardia, aggiornato alla giornata di martedì 22 febbraio 2022. Va avanti l'opera di analisi della curva epidemiologica della Regione Lombardia, ... Roma, 22 febbraio 2022 - Attesa per il nuovo bollettino sull'andamento del Covid in Italia ... mentre il governatore lombardo Attilio Fontana annuncia che da lunedì 28 febbraio la Lombardia torna in ...