Bollette | Gelmini | ' spazi per proteggere crescita e aiutare famiglie e imprese'

(Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - “Sicuramente il problema del potere d'acquisto dei salari e l'aumento delle materie prime è un tema centrale per gli italiani, ma anche per il governo. Noi abbiamo provato subito ad intervenire sul caroe, oltre a misure tampone per raffreddare gli aumenti, abbiamo stanziato oltre 8 miliardi per consentire, tra le altre cose, a 3 milioni e mezzo diin condizione di difficoltà economica di poter sterilizzare gli aumenti”. Lo ha affermato Mariastella, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un'intervista a Rai Isoradio. “Il Governo -ha aggiunto- è riuscito a mettere a disposizione dell'economia reale, per, questi 8 miliardi di euro senza ricorrere a nuovo debito. Devo dire che il ministro Franco è stato bravo ...

... in particolar modo le risorse pari a circa 8 miliardi stanziate per far fronte al caro bollette e, ...della pandemia e ciò è stato reso possibile anche grazie all'ottimo lavoro dei ministri, ...... Mariastella Gelmini (foto), che in un'intervista pubblicata ieri sul quotidiano 'Il Messaggero' racconta le misure messe in campo dal governo Draghi per bloccare l'aumento delle bollette e per ...Noi abbiamo provato subito ad intervenire sul caro bollette e, oltre a misure tampone per raffreddare ... Lo ha affermato Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in ...