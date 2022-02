Blanco e Mahmood nudi sulla copertina di Vanity Fair Italia

(Di martedì 22 febbraio 2022) Nel numero di, in edicola dal 23 febbraio,hanno posatoper ladel magazine.hanno posatoper ladi: nello scatto, che sta facendo il giro del web, i vincitori di Sanremo 2022 si coprono le parti più intime con le mani. I nostri rappresentanti al prossimo Eurovision Song Contest 2022, hanno rilasciato al magazine una lunga intervista dove 'si raccontano come mai fatto prima in 15 sorprendenti pagine di storie e visioni', si legge sull'edizione online dicon ...

condividono la passione, che anche in amicizia ci può essere. Spiega così, Riccardo, il suo gesto sul palco dell'Ariston quando ha strattonato e abbracciato il suo compagno d'...'Non guardo la tv, non ho visto neanche il Festival di Sanremo ma certo che avere due artisti italiani, la coppiae Achille Lauro, all'Eurovision Song Contest , è certamente un'ottima notizia anche vista sotto il profilo della Siae, a livello promozionale è sicuramente un aspetto positivo'. E' ...Nudo con i brividi, cantavano Mahmood e Blanco a Sanremo 2022 (vincendolo). E nudi ora lo sono davvero, sulla copertina di Vanity Fair in uscita il 23 febbraio. I due vincitori di Sanremo posano in ...Mahmood e Blanco protagonisti del nuovo numero di Vanity Fair, come la chiave di cui il nostro Paese ha bisogno in questo momento. Tra sogni e la volontà di esprimersi in totale libertà, il duo ...