Bimba di 6 anni cade in un pozzo di 15 metri | salvata dai soccorritori

Una bambina di sei anni è stata salvata dopo essere caduta in un pozzo di 15 metri negli Emirati Arabi Uniti. Lo riferiscono i quotidiani emiratini. L'incidente è avvenuto ieri a Dibba, nell'emirato...

