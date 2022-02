Biden: "Azioni Russia sono inizio invasione dell'Ucraina" (Di martedì 22 febbraio 2022) Washington, 22 febbraio 2022 "Putin ha riconosciuto come indipendenti due regioni dell'Ucraina. Questo è l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina", le parole del Presidente Biden nel corso di un ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) Washington, 22 febbraio 2022 "Putin ha riconosciuto come indipendenti due regioni. Questo è l'russa", le parole del Presidentenel corso di un ...

Webradio63 : Il discorso completo del presidente Biden che annuncia nuove sanzioni contro la Russia e avverte che le azioni del… - infoitinterno : Crisi Ucraina, Biden: Sanzioni contro Russia in risposta a sue azioni - ciccio_liso : RT @siamozeta: ???????????? Ricapitolando, nel suo discorso, #Biden ha: - definito le azioni della #Russia come l’inizio di una vera e propria in… - Dondolino72 : RT @siamozeta: ???????????? Ricapitolando, nel suo discorso, #Biden ha: - definito le azioni della #Russia come l’inizio di una vera e propria in… - SignorAldo : RT @Nerys__: #Biden “Mentre la Russia prepara nuove mosse, lo facciamo anche noi. La Russia deve pagare un prezzo altissimo per le sue azio… -